Nu drar utomhusbion igång i Norrköping

04 Augusti, 21.30 Hallarna ”Beetlejuice”

06 Augusti, 21.30 Hallarna ”Wayne's World”

09 Augusti, 21.30 Hallarna ”About Time”

13 Augusti, 21.15 Klockaretorpet ”Shang-Chi and the legend of the ten rings”

14 Augusti, 21.15 Åby IP ”Encanto”

15 Augusti, 21.15 Folkparken ”Cruella”

17 Augusti, 21.15 Vasaparken ”The Greatest Showman”

19 Augusti, 21.00 Refvens grund ”Utvandrarna”

26 Augusti, 21.45 Norsholm (Kapten Billes) ”Anchorman”

27 Augusti, 20.45 Skärblacka (Ön) ”Get on up”