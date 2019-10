Nu får de äntligen vatten till huset

I Burgsvik bygger Timas Eliasson och Olivia Hansén sitt nya hus. Men bygget har försenats på grund av dricksvattenbristen på södra Gotland.

– Vi har fått anpassa byggtiden till att få koppla på oss helt enkelt. Annars hade vi hoppats på att få det färdigt och kunna flytta in tidigare, säger Olivia Hansén.

Bräckvattenverk

Sedan 2016 har det varit stopp. Nya fastigheter har inte fått lov att anslutas till kommunala vattennätet. Men tack vare det nya bräckvattenverket i Kvarnåkershamn så har region Gotland börjat lätta på stoppet.

– Anslutningsstoppet som vi tog för ett par år sedan i vårt verksamhetsområde är delvis upphävt, från där verket befinner sig och hela vägen söderut, säger Susanne Bjerkegaard-Pettersson, Region Gotlands VA-chef.

Torka

Vattensituationen på södra Gotland har länge varit problematisk. De senaste årens torka och låga nederbörd har inte direkt hjälpt situationen.

– Sommaren 2019 har precis som de senaste somrarna varit tuff. Dock inte lika tuff som 2018 som var väldigt speciell. Vi har haft nivåer i våra grundvattentäkter från under normalt till mycket under normalt. Även om vi tycker att det har regnat mycket på senaste tiden så ligger nivån är för tillfället på mycket under det normala för årstiden, säger Susanne Bjerkegaard-Pettersson.

Avsaltat havsvatten blir nu räddningen. Men i vissa områden längst med kusterna är det fortfarande anslutningsstopp. Där måste ledningsnätet först byggas ut. Men det är många som väntar.

”Hoppas fler kan flytta hit”

– Vi behöver bygga ut ytterligare eftersom det är så stort tryck i det här området med exploateringar. Vi ser att folk rör sig otroligt mycket och vill bygga längs kusten i en högre utsträckning än vad vi hade räknat med. Så vi måste få till större överföringsledningar, säger Susanne.

I Burgsvik går det nu att ansluta sig, något som gjort att Timas och Olivia kan bygga klart sitt hus.

– Det är fantastiskt naturligtvis! Jag hoppas ju att fler kan flytta hit. Framför allt permanentboende, säger Olivia samtidigt som Timas fyller i:

– Så att det inte bara blir turister som bor här säsongsvis.