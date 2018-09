Nu ska sotaren kolla brandvarnaren i villan

Detta tack vare ett samarbete mellan sotarna, kommunerna och Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).

Hos räddningstjänsten jobbar man sedan tidigare med hembesök, men då främst i lägenheter.

– Sotaren är hemma hos andra än vi kan nå via våra hembesök. Dessutom når de villaägare både i tätorterna och på landsbygden som vi sällan gör via våra hembesök som mest sker i lägenheter. Sotarna blir på det viset ett jättebra komplement i arbetet för ett bättre brandskydd i människors hem, säger Per Nisser, chef för förebyggande avdelningen vid RTÖG i ett uttalande.

Tanken är att sotarna ska göra kontrollen i samband med de återkommande brandskyddskontrollerna av pannor, kaminer eller öppna spisar. Det inte kommer kosta villaägarna något extra, lovar man.