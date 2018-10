Ny fästingart upptäckt – kan sprida blödarsjuka

Under sommaren har SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, bett allmänheten skicka in fästingar till ett forskningsprojekt. I slutet av juli hittades för första gången vuxna fästingar av arten Hyalomma marginatum i Sverige. Och SVA har nu konstaterat ett 30-tal fall av vuxna Hyalommafästingar. Bland dessa har ytterligare en ny art dykt upp: Hyalomma rufipes som, precis som marginatum, är vanlig kring Medelhavet.

Flyttfågelsfästing,Hyalomma marginatum. Foto: SVA

– Den har hittats på både människor och djur men den är vanligast på hästar och nötkreatur, säger Anna Omazic, forskare SVA.

Hyalommafästingarna som är större än vanliga fästingar har rapporterats in från Skåne och upp till Dalarna. Bland annat har fyra fall rapporterats in från Östergötland, från Norrköping, Mjölby, Vreta Kloster och Ödeshög. Två fall har kommit in från Gotland, den ena i Klintehamn och den andra från okänd ort. Övriga platser i landet kan du se på SVA:s karta.

Kan ge allvarliga sjukdomar

Båda arterna av Hyalomma kan ge allvarliga sjukdomar som Krim-Kongo blödarfeber, Rickettsia (fläckfeber), Theileria equi och Babesia caballi. De två sistnämnda är allvarliga sjukdomar hos häst. Man vet ännu inte om fästingarna som hittats i Sverige bär på smittan.

– Av de fästingar vi har hunnit analysera så har ingen burit på smitta av Krim-Kongo, men vi ska nu skicka in alla på analys för att se smittor och artbestämning, säger Anna Omazic.

Smittan kan föras över mellan människa och djur men enligt Anna Omazic finns det ingen anledning att känna oro.

– Nej, det tycker jag inte, men vi uppmanar framförallt ägare till hästar och nötkretaur att känna av djuren, framförallt på bakkroppen där fästingarna oftast sitter.