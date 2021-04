Intresset för camping ökar inför årets sommarsäsong

Förra sommaren var osäker för flera campingar. I Östergötland minskade antalet gästnätter på campingplatsen med drygt tio procent, jämfört med 2019, enligt statistik från Tillväxtverket och SCB.

Johan Stenberg, som driver två campingplatser i Söderköping, berättar att det var i början av sommaren som läget var som mest osäkert, då de tappade stora delar av bokningarna.

– Förra året kom igång för oss i mitten av juni och då blev det en riktig campingsommar, säger Johan Stenberg.

Bättre bokningsläge

Nu har däremot läget för campingplatserna vänt. I dagsläget har Johan Stenberg sett ett högt tryck både under hög – och lågsäsong. Även redan tidigt på våren märkte han att allt fler ville hyra in sig på campingens ställplatser. Under påsken var det helt fullbokat.

– Vi tror att det kommer bli en riktig Sverigesemester-sommar, säger han.

Trots ökningen säger Stenberg att de fortfarande inte ser en ökning när det gäller gäster från utlandet, något som han hoppas kommer tillbaka efter pandemin.

Hör Johan Stenberg berätta mer om sommarsäsongen i videon ovan.