Vaccineringen: Östergötland går in i fas 3

Enligt regionen är det just nu god tillgång på vaccin i länet och vaccinationen går framåt i bra takt. Personer födda 1957–1961 kommer nu få ett brev med erbjudande om tidsbokning, skriver region Östergötland i ett pressmeddelande.

– Det innebär att Region Östergötland nu går in i fas 3 i vaccinationsarbetet, vilket är väldigt glädjande, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland.

Samtidigt fortsätter vaccineringen inom fas 2. Vaccineringen av brukare inom LSS kommer återupptas inom kort, vilket även gäller personal i vård och omsorg, uppger regionen.

– Vi vaccinerar parallellt i faserna just nu, utifrån Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning och tillgången på olika vaccin, säger Rickard Lundin i den särskilda sjukvårdsledningen. Att vi kan gå in och erbjuda ytterligare en åldersgrupp vaccin, medan vi fortfarande vaccinerar i fas 2, beror på att vi just nu har god tillgång på vaccin.