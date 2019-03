Rädda Vättern överklagar försvarets flygningar

De menar att myndigheten först och främst borde tvingat försvaret att sanera flygplatsområdet där PFAS tidigare upptäckts.

ARV skriver:

”Det miljöfarliga läckaget från övningar med brandskum på Karlsborgs militära flygplats har varit känt sedan 2014. PFAS-kemikalierna bryts inte ner, de koncentreras i näringskedjan och är mycket giftiga. Länsstyrelsens beslut innebär att gifterna från Karlsborgs flygplats tills vidare får fortsätta att rinna ut i Vätterns vattenskyddsområde och flygplatsen får användas utan restriktioner.”

Tillståndet gäller för 9 300 flygrörelser per kalenderår med militär flygverksamhet, 300 flygrörelser per kalenderår med övrig flygverksamhet, och sammanlagt 1 000 trupplyft och nödträningsvarv med helikopter per kalenderår.

”Beslutet strider mot både miljöbalken och EU:s direktiv om vatten och natur”, skriver Aktion Rädda Vätterns ordförande Lisa Lennartsson.