Eget ansvar för hälsan ska minska trycket på vården

– Vi såg i Folkhälsorapporten för 2019 att ohälsosamma vanor är starkt kopplade till socioekonomiska förhållanden, säger Maria Elgstrand, verksamhetschef för Verksamhetsutveckling för vård och hälsa inom Region Östergötland.

Ett exempel är rökning. 7 procent av östgötarna är dagligrökare, det är färre än år 2006 då 13 procent rökte.

Om man jämför gruppen som har högskoleutbildning med de som inte har gymnasiekompetens är fördelningen cirka 2 procent jämfört med cirka 12 procent.

Och det är bland annat den senare gruppen som Region Östergötland nu vill nå med bland annat digital tobaksavvänjning.

Risken för dödlig sjukdom kan minskas

Under 2017 orsakades majoriteten av de förtida dödsfallen i Östergötland av hjärt-och kärlsjukdomar, stroke och cancer.

Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer att minst 80 procent av all hjärtsjukdom, stroke och typ 2-diabetes och mer än 40 procent av all cancer skulle kunna förebyggas på global nivå genom att levnadsvanorna ändras.

– Vi vill öka möjligheterna för invånarna att ta ansvar för sin egen hälsa, bland annat genom att erbjuda digitala hälsosamtal i primärvården, säger Maria Elgstrand.

Till ohälsosamma levnadsvanor räknas rökning, ohälsosamma matvanor, riskbruk av alkohol och otillräcklig fysisk aktivitet.