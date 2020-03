Under onsdagseftermiddagen meddelar Östgötateatern detta via sociala medier. ”Region Östergötland som är vår offentliga ägare, har beslutat att ställa in all publik verksamhet under våren”, skriver Östgötateatern.

Personer som har biljett kommer att kontaktas via mejl eller sms och kommer erbjudas kompensation. Beslutet gäller hela scenkonst Östs verksamhet vilket innebär även ung scen/östs föreställningar och konserter med Norrköpings symfoniorkester.