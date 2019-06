Över 18.000 i mål i årets Vätternrunda

18.520 cyklister tog sig runt Vättern i årets runda och 736 bröt loppet. De som gick i mål hade genomfört det som räknas som världens största motionslopp för cyklister.

Vädret var gynnsamt för cyklande både under fredagen och under natten mot lördagen. Några få regndroppar rapporterades från den del av banan som går väster om Vättern. Även under natten var det relativt varmt till skillnad från en del andra år då kylan ställt till det för en del åkare. Motvind är inte heller något som cyklister vill ha, men årets runda var vänlig och bjöd på i stort sett vindstilla förhållanden.

För den som vill går det att anmäla sig till tävlingar nästa år redan från och med måndag. Då öppnar anmälan till Halvvättern, Tjejvättern, MTB-Vättern och Vätternrundan 100 km. För den som vill köra Vätternrundan 300 km nästa år går det att skicka in en intresseanmälan från och med måndag.