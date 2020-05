Parks and Resorts varslar 110 tjänster

Vi kan ännu inte säga hur de olika parkerna drabbas, uppger Annika Torselius, informationschef Parks and Resorts till SVT Nyheter Öst under måndagsförmiddagen.

– Vi informerade våra medarbetare under morgonen idag. Sen kommer det formella varslet skickas in till Arbetsförmedlingen under morgondagen. Där kommer det framgå vilka tjänster det handlar om per park. Därefter inleds de fackliga förhandlingarna, säger hon.

”Väldigt tungt”

– Det är så klart väldigt tungt och vi finns tillgängliga för att svara på frågor, även om vi i nuläget inte kan svara på så många frågor, då de fackliga förhandlingarna ännu inte är klara, tillägger Annika Torselius.

Totalt har koncernen drygt 400 tillsvidareanställda och ett antal tusen tillfälliga tjänster under högsäsongen på sommaren.

– Om vi inte hade drabbats av corona hade vi anställt 3 350 medarbetare under sommaren, säger Annika Torselius.

Kolmårdens djurpark har öppnat parken under begränsningar, samtidigt som Gröna Lund och Skara sommarland inte har kunnat öppna, då de omfattas av förbudet om att inte samla mer än 50 personer.

–Vi får helt enkelt avvakta. När det gäller Kolmården har man ju kunnat öppna och vi har vissa sommarjobbstjänster där, säger Annika Torselius.