Räddningstjänsten efter nattens regnoväder: ”Vi har haft väldigt lugnt”

Stora delar Sverige har påverkats av det kraftiga regnovädret Hans som kom in över landet under natten. Flera län har haft problem med översvämningar och vattenskador, men i Östergötland har det varit lugnt under natten till måndagen.