Regeringen stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Östergötland

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att det nationella kompetensteam som finns vid Länsstyrelsen i Östergötland utvecklas och permanentas som ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat.

Samtidigt föreslår regeringen en satsning för att öka kompetensen hos yrkesverksamma. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen satsar 180 miljoner kronor under 2021 och därefter 80 miljoner kronor per år under 2022 och 2023 för att öka kompetensen och för nya uppdrag till berörda statliga myndigheter kring hedersrelaterat våld och förtryck.