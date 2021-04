Region Östergötland: Fler åtgärder minskade inte dödligheten i covid-19

Regionen har jämfört dödsfallen i Östergötland där personen haft bekräftad covid-19 och avlidit i särskilt boende eller i hemmet under den första respektive andra covid-19-vågen. Båda vågorna omfattar tre månader – den första första vågen mellan 31 mars till 30 juni 2020 och den andra 15 oktober till 15 januari samma år.

– Granskningen är ett sätt för oss att lära oss mer om pandemin och ett led i vårt patientsäkerhetsarbete, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland i ett pressmeddelande.

Fler dog utanför sjukhus

Regionens granskning visar att 135 personer avled i särskilt boende eller i hemmet under andra vågens tre första månader. Det kan jämföras med siffran 122 under första vågen. Rapporten konstaterar att de åtgärder som gjordes för att minska smittspridningen inte hade någon effekt på dödligheten. Åtgärderna handlar om mer skyddsutrustning, utbildning av personal och införande av särskild avdelningar för smittade personer.

– Resultatet är lite förvånande, men det verkar som att smittan trots åtgärderna har tagit sig in på boenden och att dödligheten i högre grad istället påverkas av skörhet, samsjuklighet och ålder, säger Stefan Franzén.

Enligt regionen har faktorer som åder, kön, samsjuklighet, skörhet, orsak till dödsfall och sjukhusvård jämförts med resultaten i granskningen under första vågen – utfallet var i princip likadant inom alla områden.

Covid direkt dödsorsak i 15 procent av fallen

I 15 procent av dödsfallen bedömdes covid-19 vara den direkta dödsorsaken under båda vågorna. För 70 procent under första vågen, respektive 76 procent under andra vågen, var covid-19 en bidragande orsak.

Alla som avled hade en betydande eller allvarlig skörhet under båda tidsperioderna. 112 respektive 115 personer hade en omfattande samsjuklighet och hälften av de avlidna var 88 respektive 89 år eller äldre. Under både den första och den andra vågen fanns det upprättade vårdplaner i 90 procent av fallen.