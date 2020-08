Regionråd: ”Kalmars satsning påverkar inte vårt ställningstagande”

– Nej, det kommer inte påverka vårt ställningstagande. Vi skrev förra torsdagen under ett avtal om att medfinansiera trafiken med 29 miljoner per år, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik-och samhällsplaneringsnämnden på Region Östergötland.

Nya tåg

Hon anser att Kalmars storsatsning är logisk och i linje med den regionens tidigare hållning. De har upphandlat nya tåg som förväntas vara i trafik 2024.

– Men det förutsätter att banan elektrifieras och att nytt signalsystem installeras. Satsningen på 500 miljoner förutsätter också att staten satsar 1,5 miljarder.

Prioriterar olika

Julie Tran poängterar att Östergötland prioriterar Ostlänken och att tidplanen för den håller. Där ska tågen enligt plan rulla 2035.

– De senaste två åren har jag haft bra samtal med Kalmar om trafiken, men vi har inte pratat om själva järnvägen. Nu har Kalmar gått ut med att banorna är deras högsta prioritet.

Hon berättar vidare att regionen samtalat med de östgötska kommunerna om vad de prioriterar. Till exempel vill man i Kinda kommun satsa på förbifart i Kisa.

Längre fram

Gällande Tjustbanans framtid säger Julie Tran så här:

– Nu har vi beslutat om Målbild 2040 och därefter kan jag se ett busskoncept. Idag betalar vi fyra miljoner årligen för tågtrafik och det motsvarar priset för bussar. Där blir det upp till Kalmar hur de vill göra längre fram.

– När det gäller Stångådalsbanan kräver vi från Östergötland punktlighet och kvalitet för att vi ska fortsätta medfinansiera trafiken. Mycket kan också hända framöver. Idag har vi ett avtal med Kalmar som sträcker sig till 2033.