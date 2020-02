Östgötatrafiken: ”Det är inte bra att det här händer”

Östgötatrafiken vill ha bort chaufförernas olagliga beteendet och uppmanar resenärerna att rapportera händelser.

– Det är inte bra att det här händer. Dels så är det förbjudet och så vet vi att många kunder upplever en otrygghet när man ser att föraren pillar med mobiltelefonen, säger Mattias Näsström, trafikoperativ chef på Östgötatrafiken.

Hör den trafikoperativa chefens kommentera mobilanvändandet i videoklippet här ovanför.

Östgötatrafiken fick in 59 klagomål från resenärer förra året – här är några exempel:

2019-02-02 Linje 457

”Chauffören satt och lekte med mobilen medan han körde tills en resenär sade till honom. Han körde 20 på 80 väg och vingladepå vägen för han kollade på telefonen.”

2019-04-05 Linje 521

”Kund upplevde resan extremt obehagling. Lekte med med mobilen o kollade ner i telefon, inte pratade i telefon utan kollade ner i telefon. Kund satt så kund såg chauffören hela tiden. Stannade inte heller när resenärer ville kliva av, och hade tryckt på stop så lampan lös.”

2019-06-19 Linje 432

”Fruktansvärt trött på chaufförer som pratar i privat telefon när dem kör, speciellt på stora vägar. Är väl meningen att man ska känna sig trygg på bussen.”

2019-07-23 Linje 507

”Hej, ja vill klaga på en av era busscaufförer!! Ja satt i 507 bussen och hela vägen till min hållplats så sitter en av er chaufförer med mobilen och kollar inte alls på vägen! Ja blir livrädd när han håller på så inte alls okej!”

2019-08-16 Linje 540

”Idag stod sonen (13 år) och väntade på Klostergatan i riktning mot Slaka för att ta bussen 540 kl 14.37 men den körde bara förbi alla som stod på hållplatsen. Sonen sa att chauffören pratade i telefon!! Dåligt tycker sonen. Varför åkte bussen förbi”

2019-10-02 Linje 12

”Plats: korsningen vid Shell vid gamla Linköping. Föraren båda händerna på mobilen och kör med armbågarna.”

2019-11-14 Linje 565

”Åkte buss 565 från resecentrum till Sturefors. Busschauffören blir uppringd på sin mobil och sitter o pratar i den under större delen av resan. Missa att köra in vid hållplats Jakobsdal där en person står och väntar. Han stannar bussen mitt i körfältet o väntar där några minuter. Den väntande kommer dock inte då hen insåfall skulle behövt gå på bussen mitt på vägen. Olämpligt att busschaufför pratar i mobil under körning.”