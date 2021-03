Så är coronaläget i Östergötlands kommunala skolor

Den stora påverkan i verksamheten utgörs av oro och trötthet som en konsekvens av att under lång tid jobbat med påverkan i verksamheten. Marginalerna är små. Vi har dock verksamheter som är relativt opåverkade också, som har klarat sig från både konstaterad smitta och hög frånvaro.

Just nu följer jag tre enheter förskola/grundskola/gymnasium med 2-10 konstaterade smittade individer. Enheten med 10 fall är en av våra större skolor och fallen är spridda i verksamheten. Rektors rapport talar för att de smittats på olika håll från nära relationer i hemmet/på fritiden. Vi håller en nära dialog med smittskyddsenheten för att göra kloka bedömningar i verksamheten.

Antalet nya smittade fall av Covid19 per vecka, sett till hela kommunen, har stadigt gått ner från v.2 men ökade igen litegrann v8-9, sjönk igen v10, men ökade igen v11. Sedan v6 har vi legat på en platå, 52-84 nya smittade i kommunen per vecka, statistik från RÖ.

Det gör att vi får pussla en del för att få ihop verksamheten – vikarier vill vi ju inte ta in så gärna, även om vi skulle hitta några.

Söderköpings kommun har situationen under kontroll. På våra förskolor ser vi ingen större smittspridning och på våra skolor sticker någon enstaka skola ut med ett större sjuktal vad gäller elever och personal.

Det är en påverkan utifrån att frånvaron är högre både bland personal och elever/barn. Våra vikariekostnader har öka mycket under corona. Vi håller våra enheter öppna. Vi ser inte att måluppfyllelsen har påverkats negativt. Alla möten är numera digitala. Inga besök i våra verksamheter.

Ydre:

Svar från Petra Sand, skolchef

Hur ser det ut med smittspridningen i skolor och förskolor i kommunen?

Vi har fram tills idag (25 mars) inte påverkats i så stor utsträckning. Det vi gör från och med idag är att gå över till distansundervisning på högstadiet en kortare period, för att bryta ev smittkedja (det är ingen stor smittspridning men vi vill stoppa i tid). Idag genomförs förberedelser för att eleverna (elever är i skolan) ska kunna arbeta på distans till och med måndag nästa vecka i ett första läge.

Hur påverkas verksamheterna i dagsläget?

Alla andra verksamheter är i full gång, där påverkan finns genom att det är slitsamt för personalen att under lång tid arbeta under den rådande situationen och restriktioner, men de gör ett fantastiskt bra jobb och håller ut och håller i. Så en stor eloge till all personal och vårdnadshavare samt elever som hjälper till så vi kan ha våra verksamheter igång. Det är väldigt viktigt för både elevernas utbildning och socialt att verksamheterna är igång, så det är det vi strävar efter.

Hur ser det ut med sjukfrånvaron?

Vi följer upp sjukfrånvaron gällande både personal och elever varje dag och det är ganska jämna kurvor och varit under lång tid.