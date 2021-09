Så många har jobbat hemma i Östergötland och på Gotland

Under fjärde kvartalet 2020 var det 31,8 procent i åldern 15-74 år som arbetade hemifrån åtminstone någon gång under veckan i Östergötland. Under andra kvartalet 2021 jobbade ännu fler, 41,5 procent, hemifrån. Östergötland är det län i Sverige där hemmaarbete ökat mest och ligger näst högst i landet under andra kvartalet 2021.

En kraftig ökning även på Gotland

På Gotland var det under det fjärde kvartalet 2020 31 procent som arbetade hemifrån i åldern 15-74 år och under det andra kvartalet 2021 var andelen 39 procent. Gotland är det län som ökat näst mest i landet efter Östergötland.

– Både Östergötland och Gotland ligger högt i andelen hemmaarbete. Under det andra kvartalet 2021 var andelen hemarbetande i dessa län bland de högsta i landet, säger Eric Hellsing, statistiker SCB.

Sett till hela landet låg andelen hemarbetare i Sverige på över 40 procent under perioden januari–maj i år, vilket är den hittills högsta nivån under pandemin.