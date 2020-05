Följ med in i ladan – se brödernas fiskodling på östgötaslätten

Sedan många år tillbaka har bröderna bedrivit växtodling och producerat slaktsvin ute på sin gård på östgötaslätten. Så det fanns folk som såg frågande ut när Claes och Per Eke-Göransson satte sina planer i verket.

Vad är bakgrunden till att de ställde om till fiskodling? Hör svaret i klippet.

Vad är bakgrunden till att de ställde om till fiskodling? Hör svaret i klippet. Foto: Christian Zetterdahl

70 000 fiskar i anläggningen

Efter några år av eget forskande så började Per och Claes under 2014 sakta bygga ihop den nya anläggningen. Idag har de plats för 70 000 fiskar i anläggningen och är de enda i Sverige idag som odlar både abborre och gös. Men vägen dit har inte varit spikrak berättar Per Eke-Göransson.

Vilka problem har de mött på vägen? Hör svaret i klippet.

Vilka problem har de mött på vägen? Hör svaret i klippet. Foto: Lovisa Gelin

Marknaden tog tvärstopp

Efter allt så började verksamheten snurra på och leveranser kunde börja skickas mot restauranger – både lokala och några i Stockholmsområdet.

Men så kom coronatider och marknaden tog tvärstopp över en natt. Nu har Per och Claes börjat sälja via REKO-ringarna i länet och är trots allt mycket hoppfulla inför framtiden.

Vad tror Claes Eke-Göransson om framtiden för fiskodlingar på land?