Allvarliga avvikelser inom sjukvården på Gotland

Totalt har sju anmälningar skickats in av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vilket är färre anmälningar än under tidigare år. Mellan 2013 och 2017 har mellan 8-23 anmälningar gjorts under samma tidsperiod.

– När vi som i dessa allvarliga fall ser att det har funnits brister i vården, som kanske hade kunnat undvikas, anmäler vi enligt lex Maria så att genomförda utredningar och vidtagna åtgärder granskas av vårdens tillsynsmyndighet, säger chefsläkare Gunnar Ramstedt, i ett uttalande.

Missade tumör

Två av fallen ledde till att en äldre kvinna och ett spädbarn avled. I ett annat fall missades en patients tumör.

Vid ytterligare en händelse blev en äldre man överbehandlad med hormonpreparat mot en tumör, vilket ledde till metastaser och tillväxt av tumören.