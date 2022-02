Sju korridorer genom Linköping utreds – bjuder in till samråd

Trafikverket presenterar nu information om konsekvenserna för de sju korridorerna som utreds genom Linköping. Myndigheten vill ha in synpunkter inför beslut under våren och bjuder därför in till samråd.

– Vi tar nu ytterligare ett steg i lokaliseringsutredningen och kan presentera mer information om hur våra förslag påverkar till exempel kostnader, restider och natur-, kultur och boendemiljö, säger Andreas Hult, projektledare vid Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Beslut under våren

Samrådet pågår mellan den 3 och 27 februari.

– Under våren planerar vi att ta beslut om var vi ska bygga Ostlänken genom Linköping. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete, säger Andreas Hult.

På bilden syns de olika korridorerna och samrådet går att ta del av digitalt på Trafikverkets sajt.