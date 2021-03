Vinnare ska bygga fint till billig hyra i Norrköping

Norrköpings kommun utlyste en tävling för bostäder med låg hyra och god gestaltning. Under en presskonferens på tisdagen meddelade samhällsbyggnadsnämndens ordförande Reidar Svedahl (L) vinnaren – Mård Lind förvaltning AB.

– För att få det här rättvisst sa vi att vi skulle hitta en modell där den lägsta hyran har 75 procent av tyngden av vårt beslut och de övriga 25 den estetiska utformningen, säger Reidar Svedahl.

Fick 21 bidrag

Totalt fick man in 21 bidrag till tävlingen och enligt Reidar Svedahl är det här en modell kommunen kommer fortsätta använda sig av.

– Vi trodde inte vi skulle få så många förslag, säger han.

Hyran kommer ligga på 1240 kronor per kvadratmeter per år enligt kommunen. Totalt ska bygget omfatta 65 lägenheter och en lokal för verksamhet. Enligt Norrköpings kommun är det just nu oklart när bygget kan tänkas börja.

Få reda på mer i klippet ovan.