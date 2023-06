Jordskredslarm utanför Kolmården stoppar Mälartågen

En sensor på rälsen som känner av vibrationer i marken, har varnat för ett jordskred.

– Det kan vara ett falsklarm och felavhjälpare är på väg till platsen, säger Trafikverkets presskommunikatör Felicia Danielsson.

Stoppet inträffade 08.30 och Trafikverket har ingen prognos för när det är åtgärdat.

– I vissa fall har det varit stenar som rullat ner på rälsen och utlöst larmet.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas

Kolmården, Norrköping C, Nyköping C, Vagnhärad, Södertälje Syd, Flemingsberg, Stockholm C

Texten uppdateras