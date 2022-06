Nedlagda busslinjer i Nörrköping – regionrådet bemöter kritiken

Julie Tran (C): ”Måste hela tiden se över kollektivtrafiken”. Hör henne berätta om trafiken i klippet ovanför.

Förändringar i kollektivtrafiken och nedläggningar av busslinjer väcker reaktioner. Under måndagen slutade busslinje 432 att gå i Norrköpings kommun, en i raden av linjer som dragits in till följd av det nya linjenätet. Julie Tran (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland förstår att det väcker känslor men menar samtidigt att det innebär ett högre turutbud för Norrköpings landsbygdstrafik.