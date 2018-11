En klass 1-varning är utfärdad för Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Hallands län, Jönköpings län, Kronobergs län och Skåne (utom Österlen).

Ett område med snö och blötsnö drar in över Östergötland under förmiddagen och övergår sedan i regn. Regnet drar så småningom in över Gotland.