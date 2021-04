Smittspridningen fortsatt hög i länet – Norrköping ligger värst till

Smittspridningen i Östergötland har ökat den senaste tiden och enligt Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland, är nivån på smittspridningen högre nu än vad den var för ett år sedan.

– Vi vill att det ska börja tugga ner nu, säger Britt Åkerlind.

Under pandemin har kommunerna påverkats olika hårt av smittan. Just nu är det de östra länsdelarna som påverkas mer och kommunen med högst smittspridning är Norrköping, enligt Britt Åkerlind. Vilket regionen ser via provtagningen i länet.

Följer mobildata

Den höga smittspridningen kan bero på flera olika faktorer, menar Åkerlind, bland annat den snabba spridningen av den brittiska virusvarianten och att allt fler rör sig ute.

Regionen får rapporter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med information om hur folk rör sig genom mobildata, där Åkerlind säger att man nu kan se att det är fler människor i rörelse om man jämför med förra året.

– Då kunde vi inte se samma gatuliv som nu. Allas beteende blir resultatet, säger hon.

Hög belastning på IVA

I dagsläget ser regionen varken stadiga upp- eller nedgångar när det gäller inlagda på länets sjukhus, dock säger Britt Åkerlind att belastningen på IVA är hög. Något som hon beskriver som ett bekymmer.

Det finns även patienter som fått föras till IVA på sjukhus utomläns under den senaste tiden, men hur många det gäller kan hon inte svara på.

Ser en ljusning

Trots de höga siffrorna ser regionen en ljusning framöver. Britt Åkerlind säger att man kan se effekterna av vaccinet i de högre åldersgrupperna och man väntar samma effekt när allt fler vaccinerats. Dessutom hoppas man att smittspridningen minskar när sommaren närmar sig och det blir varmare ute.

– Vi ser ljuset i tunneln, men det dröjer lite till.