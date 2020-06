Foto: SVT

Socialen om hembesöket: Esmeralda var varken utmärglad eller apatisk

Under måndagen fortsatte rättegången mot Esmeraldas mamma. Familjen har under många år haft kontakt med socialtjänsten i Norrköping. Under förmiddagen vittnade två socialsekreterare.

Pappan beskrivs i en socialsekreterares vittnesmål som aggressiv och irriterad. När han avtjänade sitt tidigare straff, fick han besök på anstalten och mötet beskrevs i rätten: ”Han var upprörd, arg och tyckte vi var fula både invändigt och utvändigt”, säger vittnet. Samtidigt berättar hon att mamman hela tiden försvarat och skyddat Esmeraldas pappa. Socialsekreteraren berättade om svårigheter med att samarbeta med föräldrarna. Hon upplevde att de gjorde sig själva till offer och omformulerade problem. Det var mycket lögner från deras sida, säger hon. Beskrivs som samlad och manipulativ Mamman beskrivs av socialsekreteraren som samlad, behärskad, duktig på att uttrycka sig och manipulativ. Under förhandlingarna ställs frågor angående orosanmälningarna gällande Esmeralda. Efter jul fick socialtjänsten en orosanmälan som handlade om att Esmeralda ska ha upplevts som utmärglad och apatisk. Socialtjänsten beslutade då att göra ett hembesök hos familjen på kvällen. De blev inte insläppta och ett nytt hembesök bestämdes med föräldrarna. Vid det inbokade tillfället åkte socialtjänstens personal till lägenheten tillsammans med civilklädd polis. Denna gång blev de insläppta och föräldrarna fick information om innehållet i orosanmälan. ”Det var en stark reaktion”, säger kvinnan som arbetar i socialjouren när hon vittnar om hembesöket. ”Vi har kämpat så länge med att få hem vår flicka och nu börjar det här om”, ska mamman ha uttryckt. Socialsekreteraren berättar också att de upplevde pappan som irriterad under besöket. ”Hon tog några steg mot mig och log” Hon uppfattade inte att Esmeralda var varken utmärglad eller apatisk utan beskriver henne som närvarande. ”Hon tog några steg emot mig och log”, berättar vittnet. Hon noterade däremot att flickan var tunnhårig, kal på ena sidan av huvudet. I förhöret säger socialsekreteraren från socialjouren att hon i efterhand har reflekterat över vad det var de inte såg. Besöket varade i 20 minuter och hon anser att socialtjänsten har gjort vad de kunde där och då. Dela på Facebook Dela på Twitter

