Söderköpingsbor rekommenderas att koka dricksvattnet

Nu rekommenderas Söderköpingsborna som en säkerhetsåtgärd att koka dricksvattnet tills provsvar har inkommit men just nu finns det inga konstaterade bakterier i vattnet.

– Vi har kört in prover till labbet just nu, så det tar ungefär ett dygn för oss att få veta. Får vi då svar att det är inga bakterier så kan vi häva kokningsrekommendationen. Skulle det vissa på bakterier då måste vi utreda mer och då kvarstår rekommendationen längre, säger Theres Stark VA och renhållningschef.

Texten kommer uppdateras.