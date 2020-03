Det har gjort att det just nu råder stopp i tågtrafiken. Enligt trafikverket är det stopp mellan Norrköping-Katrineholm och händelsen påverkar tåg på sträckan Stockholm C- Norrköping/Mlamö via Katrineholm och Stockholm – Norrköping via Nyköping.

Prognosen är satt till klockan 18.50 enligt Trafikverket.