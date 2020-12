Stort intresse för matbutikernas e-handel inför nyår

En av matbutikerna vars tider för beställning via nätet, både för hämtning i butik och hemleverans, är nästintill fullbokade inför nyår är Ica Maxi i Linköping. Just nu hanteras cirka 300 beställningar via nätet per dag i butiken, men enligt handlaren Tomas Lundvall är kapaciteten för e-handeln ännu inte tillräckligt stor för att hänga med i den växande efterfrågan.

– Det är väl så att nästan hela Europa använder samma plockutrustning som vi gör, så det är sådana himla leveranstider på allting sånt eftersom hela världen fått sådan uppgång på e-handeln samtidigt, säger Tomas Lundvall.

Högt tryck

SVT Nyheter Öst har varit i kontakt med flera matkedjor som vittnat om ett högt tryck på e-handeln inför både jul och nyår.

– Det sköt i höjden i våras och när smittspridningen tog fart igen under hösten så såg vi en enormt stor ökning av intresset för att handla mat igen, skriver Johanna Euren, kommunikationschef på Willys, i ett mejl.

Även Helena Kilström Esscher, chef för press- och medierelationer på Coop, skriver att intresset för e-handeln hos dem har varit stor under både jul- och nyårsveckan.

Hör Tomas Lundvall berätta hur e-handeln ser ut inför nyår i videon ovan.