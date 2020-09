Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Tjuv gömde sig under säng – greps på bar gärning

Vid 13.30-tiden fick polisen larm om ett pågående inbrott i stadsdelen Ryd i Linköping. Tjuven ska ha tagit sig in i en bostad via balkongdörren. När polisen kom till platsen hittade de en misstänkt gärningsman som gömt sig under en säng.

Den misstänkte är en man i 45-årsåldern som greps på plats och polisen rubricerar händelsen som försök till grov stöld. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!