Totalstopp i södergående riktning på E4 efter trafikolycka

RTÖG meddelar att en person ska följa med i ambulans. Lastbilschauffören ska däremot vara fysiskt oskadd.

– Det är rätt kaotiskt på platsen just nu. Det verkar som om personbilen råkat ut för något och stått still. Därefter har lastbilen kört in i den. Men det är min tolkning just nu, säger polisens presstalesperson Johnny Gustavsson.

Larmet om olyckan kom cirka 13.15. Enligt både räddningstjänst och polis har det bildats köer på platsen. I nuläget håller polisen på att leda om trafiken söderut vid Väderstad, avfart 107. Norrgående trafik ska flyta normalt.

Texten uppdateras.