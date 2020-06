Tre stationsalternativ för Norrköping

– Vi ska bjuda in till ett samtal med Norrköpingsborna om de tre alternativ som finns när det gäller dragning av järnvägen genom Norrköping, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Vid dagens möte i kommunstyrelsen tas beslutet om att sätta igång det arbete som ska leda fram till ett enda förslag.

Järnvägen kan hamna en våning upp

De tre alternativen, som presenterades idag, flyttar alla järnvägsstationens läge norrut, men sedan slutar likheterna.

Alternativ ett går ut på att järnvägspåren och perrongerna placeras ovanför dagens gatuplan. Under tågen kommer allt från cyklar till spårvagnar att kunna gå. Tanken är att Drottninggatan ska förlängas norrut så att Butängen kopplas ihop med centrala Norrköping, bland annat med hjälp av en ny spårvagnslinje. Dagens industriområde på Butängen försvinner och marken kan användas till att låta stadsbebyggelsen växa.

Alternativ två låter järnvägen gå i gatuplan, precis om idag. Broar byggs för att trafikanter ska kunna passera järnvägen. Det gäller också för den nya spårvagnslinjen norrut. Ovanför järnvägsspåren byggs en terminal där buss- och spårvagnsresenärer kan ta sig ner till tågen.

Alternativ tre påminner om alternativ två, men har färre möjligheter att ta sig över järnvägen. Spårvagnsspåren kommer inte att kunna gå norrut utan får, som idag, svänga av framför stationsbyggnaden.

Svårt att sätta en prislapp

Kostnaden för de olika alternativen är svåra att räkna fram exakt. Dessutom finns det olika sätt att räkna. Tjänstemännen på Norrköpings kommun har tittat på hur stor kostnaden skulle bli om man slår ut summan årsvis fram till år 2130. Detta för att låta kostnaden spridas ut över en uppskattad livslängd på stationen. Dagens station stod klar 1866.

Alternativ ett, med ett upphöjt spår, skulle med detta sätt att räkna hamna på 50 miljoner kronor per år. Alternativ två skulle bli dyrast med 75 miljoner kr per år. Alternativ tre, med färre möjligheter för trafikanter att korsa järnvägen, skulle kosta 40 miljoner kronor per år.

Ett annat sätt att räkna är att uppskatt totalkostnaden. Alternativ ett skulle då kosta 5,3 miljarder kronor, alternativ två 7,9 miljarder och alternativ tre 4,3 miljarder.

Besked ska lämnas i december

Under hösten kommer kommunen att ha rådslag med allmänheten för att få fram vad Norrköpingsborna tycker. I december måste kommunen lämna besked till Trafikverket om vilket förslag som Norrköping bestämt sig för.

Dagens järnvägsstation kommer att stå kvar, men användas till någonting annat. Ett förslag är att bygga om den till saluhall.