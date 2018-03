Två anhållna efter bråk i Rimforsa

Det var vid 19.40-tiden som larmet inkom. Flera patruller åkte till platsen där en person med skador efter anträffades. Det rör sig om en man i 35-årsåldern som fördes till sjukhus i ambulans med lindriga skador.

– Det jag kan säga är att han ska ha blivit misshandlad med ett tillhygge, säger Björn Öberg, presstalesperson vid Polisen i Östergötland.

På torsdagsmorgonen kunde polisen berätta att två personer anhållits efter händelsen. En man i 20-årsåldern greps vid 21-tiden och anhölls senare under natten. En kvinna i 25-årsåldern hämtades in till förhör under kvällen, även hon anhölls. Båda är misstänkta för grov misshandel.

En teknisk undersökning har gjorts, vad den har resulterat i kan dock polisen inte gå in på i nuläget.