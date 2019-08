Två personer misshandlade i Linköping under natten

Vid 01:58 kom larm till polisen om ett bråk på Ågatan i Linköping. Två personer har blivit misshandlade av flera misstänkta gärningspersoner, som sedan sprang från platsen.

– Två personer har blivit misshandlade av ett större gäng och fått tagit emot flera slag, men har inte fått några allvarliga skador. Det är väldigt oklart varför misshandeln hände. Vi vet inte hur många de misstänka gärningspersonerna var men det var betydligt fler än två personer. De misstänkta gärningsmännen hade lämnat platsen när vi kom, säger Erik Terneborn, presstalesperson på polisen.

Inbrott i Tornby

Strax efter klockan två inatt gick inbrottslarmet i I-huset. De misstänkta gärningspersonerna hade brutit sig in genom en entrédörr och sedan försökt få upp gallret till en butik, utan att lyckas.

– Inne i gallerian har man försökt ta sig in i en telefonbutik. De lyckades inte ta sig igenom gallret men lyckades eventuellt få med sig några mobiltelefoner som man petat igenom gallret, men det var inga större mängder. Personerna lämnade platsen när inbrottslarmet gick, så när vi kom var ingen där och ingen har frihetsberövad i nuläget. Det vi vet är att det var flera personer. Vi har letat efter de misstänkta under natten och kommer troligen utreda detta under dagen, säger Erik Terneborn.