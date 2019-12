Ung man saknas sedan igår

– Han är ännu inte hittad. Under natten har både vi och SAR (Search and rescue) varit ute och nu under dagen har vi begärt hjälp med helikopter från försvarsmakten samt ska kontakta Missing people, säger polisens presstalesperson Monica Bergström.

Terrängen i området ska vara oländig och under gårdagen letade polisen med egen helikopter försedd med värmekamera.

Mannen är cirka 170 centimeter lång och smal. Han har mellanblont, kortklippt hår och lär vara klädd i en tjock, ljus tröja, jeans och gymnastikskor. Polisen uppmanar den som ser den försvunne, eller vet var han är, att ta kontakt med dem.