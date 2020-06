Grundvattennivåerna i enskilda och små magasin är mycket under det normala är för årstiden och nivåerna för större magasin under det normala. Nederbörden de senaste tre månader har varit mycket under normalt, för Visbys del endast 62 millimeter mot normalt 127 millimeter (källa SMHI).

Bevattningsförbud införs nu i Burs, Stenkyrka, Kappelshamn, Slite och på Fårö. Vilka orter som tidigare fått förbud mot bevattning ser du i denna artikel: Bevattningsförbud införs på delar av Gotland