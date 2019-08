Hur ska Linköping växa?

2010 antogs en övergripande översiktsplan för hela kommunen och 2016 en vidareutveckling av den som gick under namnet Utvecklingsplan för Linköpings innerstad.

Nu är det dags för titta på hur ytterområdena ska förändras och kommunen har ett förslag som medborgarna nu kan få tycka till kring.

– Jag märker att det finns ett stort behov bland Linköpingsborna att prata om vart vår stad är på väg. Under hösten bjuder vi in Linköpingsborna att tycka till om kommunens förslag för ytterstadens framtid, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd med ansvar för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, i ett uttalande till pressen.

Ledorden för Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är ”blanda, förena, förnya och förtäta” och innehåller teman som ytterstadens stadskvaliteter, social sammanhållning, hållbar livsstil, privat och offentlig service och grönstruktur.

