Vädjar till anhöriga: ”Vänta med besök”

– I Söderköping och hela Östergötland har vi just nu skärpta restriktioner som bland annat säger att du bara ska umgås med de du bor ihop med. Anledningen till de skärpta råden är ju för att vi just nu har en väldigt stor smittspridning i regionen som behöver bromsas. Vi behöver därför be våra anhöriga om hjälp med att begränsa, eller allra helst helt avstå från fysiska besök på våra boenden nu under en period, säger Åsa Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Söderköpings kommun.

Nya rutiner

I samband med att besöksförbudet togs bort införde kommunen nya rutiner.

– Vi förstår att man gärna vill besöka sin anhöriga. Men för att skydda sin anhöriga och de andra som bor på boendet ber vi nu att man istället håller kontakt till exempel via telefon eller Skype, säger Linda Uller, förvaltningschef på socialförvaltningen.