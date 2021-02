Vårens Tiomila i Valdemarsvik ställs in – igen

Förra året ställdes tävlingen in två gånger om. Nu ställs den alltså in för tredje gången. Det är Tiomilaföreningen, arrangören och Svenska Orienteringsförbundet som i samråd bestämt att ställa in tävlingarna.

– Coronapandemin har påverkat och drabbat oss hårt och vi ser inga möjligheter att, utifrån rådande omständigheter, kunna bjuda in till ett Tiomila i Valdemarsvik 1-2 maj. Vi beklagar detta djupt mot bakgrund av att, som vi noterat, många föreningar sett fram mot att delta i årets Tiomila i maj i Valdemarsvik. Det är även beklagligt mot all den tid våra ideella krafter lagt ner i förberedelsearbetet, säger årets generalsekreterare Kjell Holmström i ett pressmeddelande.