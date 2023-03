Inställda tågavgångar – Östgötatrafiken riktar kritik mot Trafikverket

– Vi är inte nöjda med bedömningen som Trafikverket gjort. Många ställer sig frågande varför man ställde in så mycket trafik när det aldrig blev den väderpåverkan man trodde, säger Mattias Näsström, biträdande trafikchef på Östgötatrafiken.

Borde haft mer is i magen

Under gårdagen ställdes hälften av Östgötatrafikens avgångar in och mellan Mjölby och Tranås gick inga tåg alls. En försiktighetsåtgärd för det befarade snöovädret. Men enligt Mattias Näsström borde myndigheten haft mer is i magen.

– Det drabbade väldigt många av våra kunder, vi har bara en uppgift och det är att köra våra kunder, så vi förstår deras frustration, säger Mattias Näsström.

Trafikverket svarar

-Anledningen till att vi gör reduceringar i tågplanen när det här inträffar är erfarenheter från vintern 2010-2011, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Han förklarar att den här typen av trafikreduceringar gör man för att de tåg som ändå går verkligen ska komma fram. Trafikverkets nuvarande arbetssätt vid svårt väder startade 2014 och var ett resultat av de problem som inträffade exempelvis 2010-2011. Då fastnade tåg ute på linjen och blev dessutom utan ström och uppvärmning.