Kraftig villabrand i Norrköping

Räddningtjänsten rapporterar att de är på plats och att lågor slår ut genom taket. I nuläget är det dock ingen risk att branden sprider sig till närliggande byggnader, enligt räddningstjänsten.

– Vi har det någorlunda under kontroll. Vi får se om det går att rädda något överhuvudtaget, eller om vi får låta den brinna ner under kontrollerade former, säger Ulf Asplund, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Östra Götaland.

Polisen har drönare i luften för att dokumentera brandplatsen, och är nu på plats för att assistera räddningstjänsten.

– Vi är på plats med flera patruller, så att de kan arbeta fritt och så ingen utomstående skadas, säger Dennis Johansson Strömberg, presstalesperson hos polisen region Öst.

Inga personskador är rapporterade.