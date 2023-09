Regionteatern satsar på relaxed performance – för att inkludera fler i teaterscenen

• Innan föreställningen ska besökare kunna ta del av förberedande material som berättar om vad personen kan förvänta sig under föreställningen. Tanken med materialet är att minska oro för den som tycker det känns obehagligt att inte veta vad som ska hända.

• Starka ljud-och ljuseffekter kommer vara dämpade och mildare.

• Under föreställningen kommer besökare kunna röra sig fritt in och ut under pågående föreställning.

• På scen och i publiken finns en förståelse för att det kan uppstå oväntade ljud eller rörelser från publiken.