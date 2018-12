12-årig Furulundsbo vann flipper-SM

I helgen avgjordes flipper-SM i Borås och det skördades skånska framgångar. Kävlingetalangen Viggo Löwgren har tidigare kommit tvåa i EM, men i helgen stod han överst på prispallen i klassen för åldrarna 1-16 år.

– Förra året gick jag inte ens vidare från grundspelet. Men i år gick jag vidare och vann hela tävlingen, och det är ganska många som deltar, så det känns stort, säger han.

Extra nöjd var Viggo Löwgren med sin insats på favoritspelet Indiana Jones.

– Jag hade tio miljoner poäng och lyckades ta över 400 miljoner på en kula, så jag slutade på 450 miljoner poäng, säger han.

Delsegern innebar att den unge mästaren avslutade i stil efter att ha tagit högst poäng på samtliga finalspel.

– Vi spelade på flera olika och jag vann på alla, så jag skulle tycka att det var ganska överlägset. Jag har övat mycket och visste att jag har blivit bättre, men jag trodde inte att jag skulle vinna.

Sju spel i källaren

Övning ger med andra ord färdighet. I villan hemma i Kävlinge står inte mindre än sju flipperspel i källaren.

– Vi har Star Trek – The next generation, Baywatch, 8 Ball, The Machine: Bride of Pin-Bot och några till som jag tränar på ett par gånger i veckan.

Vad är det som är så roligt med flipper?

– Det roligaste är att det alltid finns något mål som man kan göra i spelet och att det är lite som ett dataspel, fast i verkligheten.

Nästa utmaning för Viggo Löwgren blir EM i Danmark nästa år och den unge mästaren bjuder gärna på några tips för den som vill bli bättre på flipper.

– Ett tips är att titta på andra som spelar och se vad de har för strategier. Sen ska man aldrig flippra med båda flipprarna samtidigt, då blir det för stort utrymme mellan och det är lätt att kulan åker ner i mitten.