Utan stöd i forskning – Region Skåne har lagt 34 miljoner på tyngdtäcken

– Det finns inget som säger att de fungerar så det kan bli så att vi slutar subventionera dem, säger Daniel Lindqvist, chef för psykiatri och habilitering på region Skåne.

Små studier

Barn och ungdomar med ångest, ADHD eller neuropsykologiska sjukdomar har upp till de fyller 20 år kunnat låna ett tyngdtäcke. Täcket ska enligt många hjälpa dem att sova bättre och för det har de fått betala 300 kronor från egen ficka, resten har regionen betalat.

– De studier som har gjorts på tyngdtäcken är små och studiedesignen inte särskilt stark och därför har man rekommenderat att man inte ska subventionera tyngdtäcken, säger Daniel Lindqvist.

Fler täcken för varje år

Efterfrågan har varit hög och därför har regionen ökat inköpen av tyngdtäcken för varje år. 2010 köpte regionen in täcken för drygt 700 000 kronor och 2020 låg summan på nästan 6,3 miljoner kronor. Trots det har det inte förrän nu kommit studier på tyngdtäckets faktiska funktion.

– Jag kan tycka att den här rapporten skulle ha kommit tidigare men jag tycker det är viktigt att man nu har sett över detta systematiskt och granskat evidensen bakom tyngdtäcken, säger Lindqvist.

Kan fungera för individen

Trots att forskningen visar att tyngdtäcken inte har någon effekt kan man inte utesluta att det har fungerat för vissa.

– Det kan ha en god effekt för den enskilda, men samtidigt är kunskapsläget så lågt att man faktiskt inte vet om det har en effekt på gruppnivå.

De tyngdtäcken som har köpts in kommer inte att sluta användas även om regionen troligen kommer att besluta att de ska sluta köpas in under våren 2021.

– Det är rimligt att tro att vi kommer följa MTP-rådets rekommendationer och sluta subventionera dem, säger Daniel Lindqvist.