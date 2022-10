A-traktor med sex ungdomar voltade i Anderslöv: ”Kunde gått mycket värre”

– Jag känner bestörtning över att unga människor blir drabbade på det här sättet, säger Mats Rindborn Grahl, kommunpolis i Trelleborg.

Det var vid lunchtid under tisdagen som polisen fick in ett larm om att en A-traktor hade voltat i Anderslöv i Trelleborgs kommun. Antalet ungdomar och att bilen kördes av en pojke som är under 15 år är något som oroar polisen.

– Det är jätteallvarligt. Det är något som gått helt uppåt väggarna fel, säger Mats Rindborn Grahl och fortsätter:

– Dessutom verkar det ju som att den här A-traktorn har kört alldeles för fort, även om det inte är någonting vi kan veta helt säkert ännu.

Enligt polisen kunde ungdomarna själva ta sig ur det välta fordonet. Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik och olovlig körning.