Anonymouse: Deltar bara om vi inte behöver kompromissa

Anonymouse vill på grund av just anonymiteten inte ställa upp på intervju framför en kamera eller per telefon. Men deras representant ”Pärlan svarar på frågor via mail.

– Vi är ett löst sammansatt nätverk av möss och människor som byggt miniatyrer i offentlig miljö sen 2016. Exakt vilka vi är håller vi gärna hemligt, skriver ”Pärlan”.

Härbärget Tass i Tass, andratass-butiken Emmus och Tjoffsans Tivoli är några av kollektivet Anonymouses verk i Malmö. De har lockat tusentals besökare och fått spridning i medier och sociala medier över hela världen, vilket gjort att andra kommuner blivit sugna på konceptet. Till exempel Lund som kontaktade dem.

”Har inte blivit några tjocka katter”

– De behövde plötsligt satsa på upplevelser utomhus under sommaren, eftersom det är ett ganska speciellt år. Så de undrade om vi var intresserade av att bygga något. Vi får ganska ofta förfrågningar om att bygga saker, och om förutsättningarna är bra och vi har tid så gör vi det gärna, skriver de.



”Pärlan” från Anonymouse skriver att samarbetena är ett sätt för dem attbetala verktyg, materiel och ”få en liten ersättning för all den tid vi lägger ner”.

– De allra flesta miljöerna har vi finansierat ur egen ficka. De övriga har vi inte blivit några tjocka katter på, och det är heller inte syftet. Lund betalade till exempel bra, och det är vi jätteglada för. Festivalerna täcker mest materielkostnader, men det är vi också tacksamma för.

Lundabon Mimmi uppskattar kommunens köp

Vid mushusen i Lund blir de flesta förvånade över att det är kommunen som betalat för husen.

– Jag trodde att de gjorde det anonymt mitt natten, att det är kommunen som betalade visste jag inte, säger lundabon Mimmi som letat upp den lilla skivaffären för att fotografera den.

Hon uppskattar kommunens inköp.

– Jag tycker att det är bra, husen är så söta och gulliga, säger hon.

”Bara deltagit där vi inte behövt kompromissa”

Anonymouse säger att de inte tror att besökaren upplever någon skillnad mellan de verk de gjort på eget bevåg och de som varit samarbeten.

– Förutom rent geografiskt kanske, eftersom vi gärna jobbar i Malmö när vi får välja. Vi har bara deltagit i samarbeten där vi kunnat välja själva vad vi vill bygga och inte behövt kompromissa, skriver ”Pärlan”.