Fortsatt låg smittspridning i Skåne

Tisdagens siffror visar att 127 nya fall av corona har hittats. Den senaste veckan har antalet smittade per dag ökat marginellt. Under måndagen låg snittvärdet på 68 smittade per dag.

Fem personer ligger på IVA med konstaterade fall av covid-19 och fem personer ligger inne på vårdavdelningar.

Bland de skånska kommunerna är det Vellinge som sticker ut. Där har hundra nya fall per hundratusen invånare hittats. Det är dubbelt så många som i de kommuner som kommer därefter Åstorp (62), Båstad, 51, Trelleborg (52) och Höör (53).