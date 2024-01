Bandvagnen i Hörby trasig under katastrofnatten

– Det känns förstås snopet men det är väldigt sällan vi har den här typen av situationer, säger Per Björkman, chef för räddningstjänsten Skånemitt.

Dyra band till vagnarna

När insnöade bilister evakuerades från E22 var det bland annat med Försvarsmaktens bandvagnar. Räddningstjänstens band på kommunens egna vagnar var trasiga. Det upptäcktes i höstas men eftersom att banden är dyra togs beslutet att avvakta med att köpa nya.

– Vi hade inte pengar i förra årets budget till detta och bestämde att vi skulle köpa in de nu i år istället. Så här i efterhand borde vi ha gjort annorlunda men vi kunde enkelt låna in bandvagnar istället, säger Per Björkman.

Bad grannkommuner om hjälp

Enligt honom hörde de av sig till räddningstjänsterna i bland annat nordvästra Skåne redan innan snöovädret slagit till med full kraft.

– Det innebär att vi hade en bandvagn från Söderåsen här när vi väl behövde den. Så det blev ingen fördröjning. Man måste samarbeta mellan kommuner i sådana här lägen. Men med facit i hand hade vi kunnat köpa in banden tidigare.

Hjälp till hemtjänsten

Räddningstjänstens bandvagn används främst för att hjälpa hemtjänsten medan Försvarsmaktens mer moderna bandvagnar används till evakueringar.

Det finns inget krav på att kommunernas räddningstjänster måste ha bandvagnar.

– Det är upp till varje räddningstjänst som gör bedömningen utifrån lokala förhållanden, säger Per Björkman.