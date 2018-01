Bara var fjärde patient följer medicinlistan

Regionen har frågat 305 patienter om vilka mediciner de tar. En tredjedel kontaktades via vårdcentraler, ett hundratal via specialistmottagningar och resten via slutenvården.

Rapporten visar att majoriteten av patienterna inte medicinerade med de läkemedel som fanns inskrivna i deras journaler. Istället åt de mediciner som saknades i läkemedelslistorna, eller så innehöll journalerna läkemedel som patienten inte alls använde.

Endast 75 av de 305 tillfrågade patienterna följde vad som stod i journalens lista över läkemedel. Största skillnaden mellan listan och verkligt medicintag fanns bland patienten knutna till specialistmottagningarna.

Region Skåne vill nu arbeta för att bättre överensstämmelse mellan journalernas läkemedelslistor och patienternas vardagliga medicinering. Annars finns en risk för felaktiga och ofullständiga läkemedelsbehandlingar och i förlängningen vårdskador, konstaterar Region Skåne.

Rapporten kommer att följas upp årligen för att följa utvecklingen.